Haziran'da yapılacak kongresi öncesi iki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek ilk kez kozlarını paylaştı.
Galatasaray'da Divan'da gerilim! Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu...
GALATASARAY HABERLERİ - Sarı-kırmızılılarda gözler 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda adaylardan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu divan'da gerinlik yaşadı. İşte son detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)
Haziran'da yapılacak kongresi öncesi iki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek ilk kez kozlarını paylaştı.
Dün Divan Kurulu üyelerinin karşısına çıkan iki aday projelerini anlattı hem de listelerini tanıttı. Toplantıda ilk olarak söz alan Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübünde samimiyet, şeffaflık, liyakat ve güvene ihtiyaç olduğunu belirterek rakibine yüklendi.
Hamamcıoğlu, "30 Nisan'daki seçimin ne şekilde iptal edildiğini gördük. 30 Nisan'da seçim yapılması gerekirken, o kutsal mekanda boş sandıkların önünde konuştuk. O kadar önemli günde aramızda olmayanlar bugün Galatasaray'ı yönetmeye talip oluyorlar" dedi.