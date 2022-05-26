Bunu mutlaka tamir etmemiz lazım. 11 Haziran seçimleri bunun için çok önemlidir. Lütfen bütün üyelerimiz sandık başına gelsin. Galatasaray'ın çıkışı bu seçimdedir. İçinde bulunduğumuz süreçte, 30 Nisan'da yapılması gereken seçimler neden 11 Haziran'a ertelendi, bunun aktörleri kimlerdir ve niçin beklenmiştir? Bunun değerlendirmesini siz divan üyeleri ve genel kurul üyelerimize bırakıyorum!