Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Oğuzhan Özyakup ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yılın transfer bombası! Oğuzhan Özyakup Galatasaray'a
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun adaylığını koyduğu başkanlık seçimi sonrası transfer çalışmalarına hız verecek olan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, 2012 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen ve sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Uzun süredir Beşiktaş'ta top koşturan ve son dönemde formaya hasret kalan yıldız oyuncunun yeniden kendini ispatlamak istediği belirtildi.
SEÇİME ODAKLANDI
Oğuzhan Özyakup'un kariyerine yine büyük bir takımda devam etmek istediği ve menajerine bu konuda kesin talimat verdiği öğrenildi.