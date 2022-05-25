Yılın transfer bombası! Oğuzhan Özyakup Galatasaray'a

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun adaylığını koyduğu başkanlık seçimi sonrası transfer çalışmalarına hız verecek olan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, 2012 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen ve sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2022- 06:40