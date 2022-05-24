Galatasaray bütçeyi azalttı kasa rahatladı! İşte o rakam

Galatasaray, kötü geçen sezonun ardından ligi 13. sırada tamamladı. Beklenen hedeflerin uzağında kalan sarı kırmızılılar, yeni sezona odaklandı. Cimbom'a gelecek oyuncuların yanı sıra giden futbolcularla ilgili de hesap kitap yapılıyor. Aslan'da, yolların ayrıldığı 8 futbolcu mali olarak büyük bir rahatlama sağladı. İşte o rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2022- 15:41