Galatasaray'da kötü geçen sezonun ardından başkanlık seçimi bekleniyor.
Galatasaray bütçeyi azalttı kasa rahatladı! İşte o rakam
Galatasaray, kötü geçen sezonun ardından ligi 13. sırada tamamladı. Beklenen hedeflerin uzağında kalan sarı kırmızılılar, yeni sezona odaklandı. Cimbom'a gelecek oyuncuların yanı sıra giden futbolcularla ilgili de hesap kitap yapılıyor. Aslan'da, yolların ayrıldığı 8 futbolcu mali olarak büyük bir rahatlama sağladı. İşte o rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılarda, yapılacak seçim sonrası kadro planlaması daha da netleşecek.
Cimbom'da takımda kalacak oyuncuların yanı sıra ayrılacak isimler de merak ediliyor.