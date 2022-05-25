Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek: 2000 ruhuna geri dönmemiz lazım!

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Dursun Özbek, önemli açıklamalarda bulundu. Adaylığını açıklayan Özbek, "sportif faaliyetlerde 2000 ruhuna dönmemiz gerek." dedi. Galatasaray'ın parçalanmasından söz eden eski başkan, Florya ve Kemerburgaz dahil 8-9 proje ile ilgili bilgi verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2022- 16:09