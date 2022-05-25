TRANSFER HABERİ | Eski Liverpool'lu golcü Galatasaray'a!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ederken bir yandan da kulübün adı birçok oyuncuyla anılıyor. Son olarak sarı-kırmızılıların Halil Dervişoğlu ile yola devam edilmeyeceği düşünülürken yerine Liverpool'un eski genç yıldızı ile ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2022- 11:39