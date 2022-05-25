Galatasaray Süper Lig'deki en kötü sezonunu geride bıraktı.
TRANSFER HABERİ | Eski Liverpool'lu golcü Galatasaray'a!
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ederken bir yandan da kulübün adı birçok oyuncuyla anılıyor. Son olarak sarı-kırmızılıların Halil Dervişoğlu ile yola devam edilmeyeceği düşünülürken yerine Liverpool'un eski genç yıldızı ile ilgilendiği iddia edildi.
Aslan, ligi 13. bitirerek tarihe geçti.
Sarı kırmızılılar bu dönemde iki teknik direktörle çalıştı.