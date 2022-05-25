Galatasaray'da tüm dikkatler 11 Haziran'daki seçime çevrildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Dursun Özbek'in ilk bombası ortaya çıktı!
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Adaylardan Özbek ise transferde şimdiden harekete geçti. Başkan adayı Dursun Özbek'in ilk bombası Nemanja Matic olarak öne çıktı. İşte detaylar...(GS spor haberleri)
Divan Kurulu'na resmen adaylık başvurusu yapan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kongre çalışmalarını tam gaz devam ederken zaman darlığı nedeniyle bir yandan da seçim sonrası için hazırlık yapıyor.
Özellikle yeni teknik adamın belirlenmesi için görüşmeler yaparlarken takıma katılacak yeni oyuncuların belirlenmesi için de temaslar sürüyor.