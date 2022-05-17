Son dakika: Galatasaraylı Sofiane Feghouli'den veda paylaşımı!

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti. Cezayirli futbolcu paylaşımında, "Göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul'da, Galatasaray'da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına, bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. " dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2022- 21:54