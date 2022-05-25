Galatasaray'da flaş Torrent gerçeği! Herkes tatile çıkarken...

Son dakika Galatasaray haberleri: 11 Haziran'daki başkanlık seçimi için geri sayıma geçen Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in geleceği belirsizliğini koruyor. Hem Dursun Özbek hem de Eşref Hamamcıoğlu'nu çalışmayı düşünmediği İspanyol çalıştırıcıyla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2022- 06:40