Galatasaray'da futbolcular teker teker tatile çıkarken, Florya'da bir isim mesaisine devam ediyor: Domenec Torrent.
Galatasaray'da flaş Torrent gerçeği! Herkes tatile çıkarken...
Son dakika Galatasaray haberleri: 11 Haziran'daki başkanlık seçimi için geri sayıma geçen Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in geleceği belirsizliğini koruyor. Hem Dursun Özbek hem de Eşref Hamamcıoğlu'nu çalışmayı düşünmediği İspanyol çalıştırıcıyla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Torrent, İstanbul'dan ayrılmadı ve 11 Haziran'daki seçime kadar görevinin başında olacak.
Bu sürede Florya'da altyapı maçlarını takip edecek İspanyol hoca, sportif direktör Sensibile ile transferi düşünülen oyunculara karar verecek ve A Takım'la ilgili rapor hazırlayacak.