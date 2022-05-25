G.Saray'da 11 Haziran 2022'de seçime gidiyor.
Galatasaray'da büyük tehlike! Transfer yasağı...
Galatasaray'da seçim zamanı yaklaşırken yeni gelecek yönetimi büyük tehlike bekliyor. Sarı-kırmızılıların Mostafa Mohamed transferi nedeniyle FIFA'dan yasak alabileceği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Gerçekleşecek seçimli genel kurulun ardından göreve gelecek olan yeni başkan ve yönetimin acilen çözmesi gereken konular var.
İlk konu Şubat 2021'de satın alma opsiyonuyla kiralanan Mostafa Mohamed'in bonservis ödemesi olacak.