Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Abdul-Rahman Baba'dan Galatasaray itirafı!
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların transfer gündeminde olduğu iddia edilen Abdul-Rahman Baba açıklamalarda bulundu. Ganalı yıldız, Galatasaray'a transfer olacağına dair haberlere açıklık getirdi. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılarda, başkan ve hoca belirsizliği yaşansa da isimleri belirlenen futbolcular ile görüşmeler sürdürülüyor.
Bu doğrultuda arayışlarına devam eden Galatasaray'da, sürpriz bir isim gündeme gelmişti.