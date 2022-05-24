Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun durumuna 11 Haziran'daki kongrede göreve gelecek yeni yönetim karar verecek.
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'da flaş gelişme! Satış olmazsa...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sezonun yıldızlarından olan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla gündem olmuştu. Avrupa kulüplerinin radarındaki yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı öne sürülürken, Kerem ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Kriz ortamından rahatsız olan genç futbolcu, kariyeri adına Avrupa'ya gitmek istiyor.
Kerem'i en çok isteyen kulüp ise Lyon...