Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mert Müldür'ün menajerinden transfer sözleri! Fenerbahçe ve Galatasaray...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları ara vermeden başladı. Sar-lacivertlilerde özellikle gündem yerli transferine çevrilirken gündemde bir süredir milli futbolcu Mert Müldür vardı. Adı Galatasaray ile de anılan Mert Müldür için menajeri Max Hagmayr, aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a özel açıklamalarda bulundu. İşte transfere dair son detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları başladı.
Başkan Ali Koç, öncelikle hoca konusunu netleştirmek isterken Portekiz'de Jesus'la iki defa bir araya geldi.
Yeni sezonda 7+4 kuralı nedeniyle yerli oyuncu arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde gündemde birçok isim var.