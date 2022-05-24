Galatasaray Başkanlığına yeniden aday olan Dursun Özbek bir yandan seçim hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer için kolları sıvadı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Dursun Özbek'ten flaş Umut Bozok hamlesi!
Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek, transfer çalışmalarına da bir yandan başladı. Seçilmesi durumunda takıma önemli takviyeler yapmayı planlayan Özbek, Süper Lig'in yıldızı Umut Bozok için kolları sıvadı. İşte detaylar...
Galatasaray Başkanlığına yeniden aday olan Dursun Özbek bir yandan seçim hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer için kolları sıvadı.
Seçilmeleri halinde 11 Haziran sonrasına hazır olmak isteyen Özbek ilk iş olarak sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'la el sıkıştığı bildirildi.
Yurt dışında oynadığı dönemde Galatasaraylı olduğunu söylemekten çekinmeyen sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediğini ifade etmişti.