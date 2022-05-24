Galatasaray'da kimin başkan olacağı merakla beklenirken mali kriz de Sarı-Kırmızılı kulüpte farklı bir boyut kazandı.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da büyük kriz! Futbolcular isyan bayrağını çekti
Tarihin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da kriz bitmek bilmiyor. Sarı kırmızılı ekipte son olarak büyük bir krizin ise eşiğinden dönüldü. 3 aydır maaş alamayan futbolcular isyan bayrağını çekti. Antrenmana çıkmayı reddeden oyuncuları Muslera ve Feghouli ikna etti. İşte ayrıntılar...
Futbolcuların 3 aylık paralarını alamadıkları medyaya yansımıştı.
Sarı-Kırmızılı futbolcular infİal noktasına gelmişlerdi.