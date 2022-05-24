GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da büyük kriz! Futbolcular isyan bayrağını çekti

Tarihin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da kriz bitmek bilmiyor. Sarı kırmızılı ekipte son olarak büyük bir krizin ise eşiğinden dönüldü. 3 aydır maaş alamayan futbolcular isyan bayrağını çekti. Antrenmana çıkmayı reddeden oyuncuları Muslera ve Feghouli ikna etti. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2022- 06:40