Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi gözler yeni seçilecek başkan ve yönetimi kuruluna çevrildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Erick Pulgar'dan Galatasaray sözleri! "Gelecek sezon..."
GALATASARAY SON DAKİKA HABERİ: Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunu 13. sırada tamamlayan Galatasary'da yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılarda birçok oyuncunun sözleşmesi biterken takıma devre arası Fiorentina'dan kiralık olarak katılan Erick Pulgar İtalyan basınına konuştu. İşte Pulgar'ın Galatasaray sözleri ve gelecek sezon planları... (GS spor haberleri)
Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi gözler yeni seçilecek başkan ve yönetimi kuruluna çevrildi.
Kabus gibi bir sezonu geriden bırakan Galatasaray'da birçok oyuncunun sözleşmesi de sona erdi.
Sarı-kırmızılılarda Feghouli ve Babel takıma veda eden isimler oldu.