Galatasaray adına hayal kırıklığı dolu bir sezon sona erdi.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da dev hayal kırıklığı!
Galatasaray'da 2021/22 sezonu kabus gibi geçti. Sarı kırmızılı ekip taraftarlarını hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda üzdü. Aslan, Torrent yönetiminde ikinci kez ligi eksi averajla tamamladı. Ayrıca 13. sırada yer alarak en kötü derecesine imza attı. Liderin 29 puan arkasında kalan Aslan, yalnızca 14 galibiyet alabildi.
Fatih Terim ile sezona başlayan ve Domenec Torrent ile devam etti.
Sarı-kırmızılı ekip, bir türlü toparlanamadı ve Süper Lig'i 13. sırada tamamlayabildi.