GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da dev hayal kırıklığı!

Galatasaray'da 2021/22 sezonu kabus gibi geçti. Sarı kırmızılı ekip taraftarlarını hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda üzdü. Aslan, Torrent yönetiminde ikinci kez ligi eksi averajla tamamladı. Ayrıca 13. sırada yer alarak en kötü derecesine imza attı. Liderin 29 puan arkasında kalan Aslan, yalnızca 14 galibiyet alabildi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2022- 06:40