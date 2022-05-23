Süper Lig'de 2021/22 sezonu sona erdi.
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a müjde! Adnan Jazuzaj'ın sözleşmesi sona erdi
Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon şampiyonluğu Trabzonspor'a kaptırdı. Gelecek sezon zirve mücadelesi verecek olan 3 devde transfer çalışmaları devam ediyor. Avrupa'dan yıldız oyuncular için oluşacak fırsatları iyi değerlendirmek isteyen ekiplere listelerinde bulunan Adnan Januzaj'dan iyi haber geldi. İşte ayrıntılar...
Ligi zirvede tamamlayan ekip Trabzonspor olurken, 3 büyükler ise hayal kırıklığı yaşadı.
Fenerbahçe sezonu 2. sırada, Beşiktaş 6. sırada, Galatasaray ise 13. sırada tamamladı.