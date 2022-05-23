2021/22 sezonunda taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları da başladı. Aslan'da sözleşmesi biten bazı isimler takıma veda ederken, bazı oyuncuların ise yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı belirsizliğini koruyor. Öte yandan devre arasında kiralanan Inaki Pena da Barcelona'ya geri döndü.

2021/22 sezonunda taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları da başladı. Aslan'da sözleşmesi biten bazı isimler takıma veda ederken, bazı oyuncuların ise yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı belirsizliğini koruyor. Öte yandan devre arasında kiralanan Inaki Pena da Barcelona'ya geri döndü.

İspanyol file bekçisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı kırmızılılara veda etti. Pena, "Ali Sami Yen'de desteğinizi hissetmek ve bu renkleri temsil etmek bir zevkti. Sizden biri olarak kabul ettiğiniz için herkese teşekkür ederim, ilk günden beri kendimi bir aslan olarak hissediyorum. Gelecek için bol şans ve başarılar!" ifadelerini kullandı.

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