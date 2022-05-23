Süper Lig tarihinde en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray’da Mostafa Mohamed ayrılmak istiyor! 3 talip birden…
Galatasaray haberi: Süper Lig tarihindeki en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı-kırmızılı ekipte sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da birçok oyuncunun mutsuz olduğu ifade edilirken, Mostafa Mohamed'in takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Mısır basını, 24 yaşındaki golcünün yeni adresini duyurdu. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Sarı-kırmızılı camiada 11 Haziran tarihinde seçim heyecanı yaşanacak.
Galatasaray'da Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için mücadele verecek.