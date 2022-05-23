Galatasaray’da Mostafa Mohamed ayrılmak istiyor! 3 talip birden…

Galatasaray haberi: Süper Lig tarihindeki en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı-kırmızılı ekipte sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da birçok oyuncunun mutsuz olduğu ifade edilirken, Mostafa Mohamed'in takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Mısır basını, 24 yaşındaki golcünün yeni adresini duyurdu. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 16:04 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022- 16:13