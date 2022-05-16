Galatasaray’da Adana Demirspor karşısında Domenec Torrent'ten 4 değişiklik!

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent, Medipol Başakşehir maçının 11’ine göre 4 değişiklik yaptı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 21:34