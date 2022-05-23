Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın da gündemindeydi! İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Galatasaray'da Muslera ile birlikte kaleci rotasyonunda düşünülen İrfan Can Eğribayat için flaş bir gelişme yaşandı. Genç file bekçisini uzun süredir gündeminde tutan sarı kırmızılı ekip, İrfan Can'ı bir başka Süper Lig ekibine kaptırmak üzere. İşte ayrıntılar...
Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılı ekipte hedefteki mevkilerden birisi de kaleci.
Muslera ile birlikte kaleci rotasyonunu güçlendirmek isteyen Aslan, buraya yerli bir isim arıyor.