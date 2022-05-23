GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın da gündemindeydi! İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın da gündemindeydi! İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da Muslera ile birlikte kaleci rotasyonunda düşünülen İrfan Can Eğribayat için flaş bir gelişme yaşandı. Genç file bekçisini uzun süredir gündeminde tutan sarı kırmızılı ekip, İrfan Can'ı bir başka Süper Lig ekibine kaptırmak üzere. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 19:55