GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yuvaya dönmeye hazır! Okan Buruk adım adım Aslan'a...

Galatasaray'da yeni sezonda takımı kimin çalıştıracağı merak edilirken, başkan adaylarının hedefinde yerli teknik adamlar var. Türk bir hocayla çalışılacağı konuşulan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun hedefindeki bir ismin de Okan Buruk olabileceği iddia edildi. Öte yandan Buruk ise yuvaya dönmeye hazır. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2022- 06:40