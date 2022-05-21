Galatasaray'ın yükselen yıldızı Kerem Aktürkoğlu, sezonun sona ermesi ile birlikte sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Başarılı futbolcu, taraftara teşekkür ederken, "Bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için Teşekkürler" sözleri sarı kırmızılılara veda mı etti? sorusunu akıllara getirdi.

İŞTE KEREM'İN AÇIKLAMASI:

"Sevgili Galatasaray Ailem, Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama bir çok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı."

"Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için Teşekkürler"