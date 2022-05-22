GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'da flaş detay! Yeni başkanı bekliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşanıyor. Milli futbolcu sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Daha sonra detaylara bakıldığında Kerem'in yeni sezonda takımda kalmaya niyetinin olmadığı ve bunun için başkanlık seçimini beklediği iddia edildi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2022- 06:40