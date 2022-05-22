Sezonun son maçını da asistle tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, dün yaptığı veda niteliğindeki paylaşımla kafaları karıştırdı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'da flaş detay! Yeni başkanı bekliyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşanıyor. Milli futbolcu sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Daha sonra detaylara bakıldığında Kerem'in yeni sezonda takımda kalmaya niyetinin olmadığı ve bunun için başkanlık seçimini beklediği iddia edildi. (GS spor haberleri)
Sezonun son maçını da asistle tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, dün yaptığı veda niteliğindeki paylaşımla kafaları karıştırdı.
Yeni kontratını sezon ortasında imzalayan yıldız oyuncunun 'Sevgili Galatasaray Ailem' diyerek başladığı mesajı veda olarak görüldü.
Perde arkasındaysa bir hazırlık bulunuyor. Bu paylaşımı 1 aydır yapmak isteyen Kerem, menajeriyle birlikte sezonun tamamlanmasını bekledi.