Flaş iddia! Igor Tudor Galatasaray'a mı dönüyor?

Son dakika Galatasaray haberleri: Kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da Domenec Torrent'in geleceği belirsizliğini koruyor. Kulislerde seçim sonrası İspanyol çalıştırıcıyla yolların ayrılacağı konuşulurken, sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Dursun Özbek döneminde Galatasaray'ı çalıştıran ve şu an Serie A ekibi Hellas Verona'nın başında bulunan Igor Tudor'un sarı-kırmızılı takımın başına geçebileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2022- 23:18