Spor Toto Süper Lig'de 2021/2022 sezonunu 52 puanla 13. sırada tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Flaş iddia! Igor Tudor Galatasaray'a mı dönüyor?
Son dakika Galatasaray haberleri: Kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da Domenec Torrent'in geleceği belirsizliğini koruyor. Kulislerde seçim sonrası İspanyol çalıştırıcıyla yolların ayrılacağı konuşulurken, sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Dursun Özbek döneminde Galatasaray'ı çalıştıran ve şu an Serie A ekibi Hellas Verona'nın başında bulunan Igor Tudor'un sarı-kırmızılı takımın başına geçebileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
2021/2022 sezonunda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan sarı-kırmızılılarda gözler seçimli genel kurula çevrildi.
Galatasaray'da Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimde başkanlık için yarışacak.