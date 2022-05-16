Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları sürdürülüyor.
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Kazımcan Karataş harekatı!
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları sürdürülüyor. Gelecek sezon için başkanlık ve teknik heyet konusunda belirsizlikler sürerken sarı-kırmızılılar, yabancı kuralından dolayı gözünü yerli oyunculara çevirdi. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Altay'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş ile görüşme yapacağı belirtildi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesinden sonra seçime giden sarı-kırmızılılar da başkan adayları hala belirsizliğini koruyor.
Sezona Fatih Terim yönetiminde başlayan Aslan, kötü gidişatın ardından yollarını tecrübeli teknik direktörle ayırmıştı.