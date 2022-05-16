TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Kazımcan Karataş harekatı!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları sürdürülüyor. Gelecek sezon için başkanlık ve teknik heyet konusunda belirsizlikler sürerken sarı-kırmızılılar, yabancı kuralından dolayı gözünü yerli oyunculara çevirdi. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Altay'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş ile görüşme yapacağı belirtildi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 11:52