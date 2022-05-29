Galatasaray'da yeni sezon planlamaları sürüyor.
Galatasaray'da gözler Özgür Baran Aksaka'da!
Altyapısında yetişen gençleri A takıma adapte etmeyi hedefleyen Galatasaray 'da, yıldızını parlatan ilk isimlerden biri Özgür Baran Aksaka oldu. Sarı kırmızılıların genç yeteneği performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılarda başkan ve hoca belirsizliği yaşanıyor.
Cimbom'da yaşanan belirsizlik transferde net adımların atılamamasına neden oldu.