Süper Lig tarihindeki en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi.
Galatasaray’a Axel Witsel transferinde dev rakipler!
Galatasaray transfer haberi: Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Dortmund'dan ayrılacak olan Axel Witsel ismini gündemine almıştı. Belçikalı yıldızın transferi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Alman basını yaşanan o gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Sarı-kırmızılılar, yapılacak olan başkanlık seçimi sonrası transferde düğmeye basacak.
Aslan'da Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlık için rekabete girmesi bekleniyor.