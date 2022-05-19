Galatasaray’a Axel Witsel transferinde dev rakipler!

Galatasaray transfer haberi: Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Dortmund'dan ayrılacak olan Axel Witsel ismini gündemine almıştı. Belçikalı yıldızın transferi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Alman basını yaşanan o gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)