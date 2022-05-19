Galatasaray'da gözler gelecek sezona çevrildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dursun Özbek'ten dev proje! 5 milyar...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da tüm gözler 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Metin Öztürk'ün Dursun Özbek ile yola devam edeceğini açıklamasının ardından Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek arasında geçecek olan başkanlık yarışı şimdiden büyük bir heyecan yarattı. İşte Dursun Özbek'in 5 milyarlık projesi... (GS spor haberleri)
Galatasaray'da gözler gelecek sezona çevrildi.
Sarı-kırmızılılarda ilk olarak 11 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimi merak konusu olmaya devam ediyor.
Daha önce başkanlığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün ardından süpriz bir gelişme yaşandı.