TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Süper Lig'den forvet! Gol kralı...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da seçim sürecinde belirsizlikler devam ederken bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmaları sürdürülüyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın seçimlerde aday olmayacağını ve kadroya seçim sürecine kadar transfer yapılmayacağını açıklamasına rağmen sarı-kırmızılıların Antalyaspor'un golcü oyuncusu ile görüşmeye başlayacağı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2022- 17:16