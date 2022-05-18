Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ederken bir yandan da kadro yapılanma çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Süper Lig'den forvet! Gol kralı...
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da seçim sürecinde belirsizlikler devam ederken bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmaları sürdürülüyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın seçimlerde aday olmayacağını ve kadroya seçim sürecine kadar transfer yapılmayacağını açıklamasına rağmen sarı-kırmızılıların Antalyaspor'un golcü oyuncusu ile görüşmeye başlayacağı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesinden sonra sarı-kırmızılılar seçimlere gitme kararı almıştı.
19 Haziran 2021 tarihinde başkan olarak seçilen Elmas, göreve geldiğinde teknik direktörlük için Fatih Terim ile devam etme kararı aldı.