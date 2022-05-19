Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 38'inci ve son haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılı nedeniyle Türk bayrağı ile poz verdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman çift kale taktiksel maç ile sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin son maçı için yarın sabah Antalya'ya gidecek.

