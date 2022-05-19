Galatasaray 'ın altyapısından yetişen ve son dönemde elde edilen başarılarda büyük pay sahibi olan, Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden Arda Turan, artık kariyerinin son döneminde...
GALATASARAY HABERİ - Arda Turan'dan emeklilik açıklaması!
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Arda Turan, geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Turan, futbolu ne zaman bırakacağı hakkında flaş sözler söyledi. İşte o açıklamalar...
Galatasaray bu sezon Nef Stadı'nda son maçına Adana Demirspor karşısında çıkarken Arda Turan'ın taraftarlara veda etme isteği Domenec Torrent engeline takıldı.
İspanyol hoca, sözleşmesinin sonuna gelen Ryan Babel ve Feghouli gibi isimlere şans verirken Arda'yı kadronun dışında bıraktı.