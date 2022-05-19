Fenerbahçe - Galatasaray U19 derbisinde flaş görüntü! Arda Güler ve Arda Turan...

U19 Gelişim Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan derbi büyük bir çekişmeye sahne oldu. Zorlu maç sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı kırmızılıların takım kaptanı Arda Turan ve Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in maçtan kareleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 11:47