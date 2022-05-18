Galatasaray'da Arda Turan krizi... Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen ve son dönemde elde edilen başarılarda büyük pay sahibi olan, Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden tecrübeli futbolcu, kariyerinin sonuna geldi.
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti şoke etti! Arda Turan...
Galatasaray'da son oynanan Adana Demirspor maçında kadroya alınmayan ve sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Arda Turan cephesinde sert tepkiler devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Torrent'in Arda için bahanesi ise dikkat çekti. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
G.Saray bu sezon Nef Stadı'nda son maçına Adana Demirspor karşısında çıkarken Arda Turan'ın taraftarlara veda etme isteği Domenec Torrent'e takıldı.
Fotomaç'ın derlediği habere göre İspanyol hoca, sözleşmesinin sonuna gelen Babel ve Feghouli gibi isimlere şans verirken Arda'yı kadro dışında bıraktı.