Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.
GALATASARAY HABERİ: Arda Turan'dan flaş açıklama! "Müsaade edin"
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u ağırladı. Bu karşılaşmda futbola veda etmesi beklenen Arda Turan, maç kadrosunda yer almadı. Deneyimli futbolcu müsabaka sonrası sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)
Sarı-kırmızılar rakibini 3-2 mağlup etti.
Galatasaray sezonun son iç saha mücadelesinde dolu tribünlere oynadı ve taraftarına galibiyetle veda etti.