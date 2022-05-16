Galatasaray Başkanı Burak Elmas, canlı yayında basın toplantısı düzenledi. Elmas, transfer konusunda önemli bir açıklama yaptı.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

"Kısa sürelik görevimizde az zamanda gelecek için önemli şeyler yaptık. 50 milyon Euro olan takım maliyetini bu sezonun başı itibarıyla 27 milyon Euro'ya indirdik. Kiralık oyunculardan çıkarak, Galatasaray'ın geleceğine yatırım yaptık. Bunlar 6 aylık sürede yapılanlardır.

85 milyon TL vadesi geçmiş borç ödedik. 21 milyon TL vadesi geçmiş borçlardan indirim aldık.

Oyuncularımıza ilgi ve takip var ancak elimize ulaşan resmi bir teklif yok. Seçime kadar yönetim kurulu üyeleriyle birlikte herhangi bir transfer yapmama kararı aldık."