Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37.haftasında oynanacak olan Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR'ı belli oldu. Tecrübeli hakem Fırat Aydınus maçta VAR'ın başında olacak. İşte detaylar...

Galatasaray'ın bugün sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fırat Aydınus oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Nef Stadyumu'nda bugün saat 20.00'da oynanacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Ali Tuna yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Fırat Aydınus oturacak. Aydınus'a AVAR olarak Bülent Birincioğlu ve Levent Balcı eşlik edecek.