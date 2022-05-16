Galatasaray Başkanı Burak Elmas, açıklamalarda bulundu. Elmas, Fatih Terim hakkında, "Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Fatih hocayla ilgili görüşlerimi anlattım, kendisine duyduğum sevgiyi ve bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı söyledim. Her ne kadar sonrasında Fatih hocanın ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarım teyit etmiş olsa da..." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, açıklamalarda bulundu.

Elmas, Fatih Terim hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Fatih hocayla ilgili görüşlerimi anlattım, kendisine duyduğum sevgiyi ve bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı söyledim. Her ne kadar sonrasında Fatih hocanın ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarım teyit etmiş olsa da... Fatih Terim döneminde Galatasaray ve Florya olarak iki ayrı kulübe bölünmüştük. Ayrılığın sebebi bu." ifadelerini kullandı.