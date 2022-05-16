Sezonun parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu için Lyon'un resmi girişimlere başlaması heyecan yaratmıştı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom Kerem'in taban ücretini belirledi!
Son dakika spor haberi - Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu için Lyon'un 7 milyon Euro'luk teklif geri çevrildi. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuya göre Kerem için gelecek olan tekliflere alt sınırı belirledi. İşte Kerem Aktürkoğlu'na gelecek olan tekliflerdeki en alt bonservis bedeli....(GS spor haberleri)
Sezonun parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu için Lyon'un resmi girişimlere başlaması heyecan yaratmıştı.
Ancak Fransız kulübünün 7 milyon Euro'luk teklifte bulunması yaşanan heyecanın yerini hayal kırıklığına bıraktı.
Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi genç yıldız için taban fiyatı belirledi.