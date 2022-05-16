GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom Kerem'in taban ücretini belirledi!

Son dakika spor haberi - Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu için Lyon'un 7 milyon Euro'luk teklif geri çevrildi. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuya göre Kerem için gelecek olan tekliflere alt sınırı belirledi. İşte Kerem Aktürkoğlu'na gelecek olan tekliflerdeki en alt bonservis bedeli....(GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 06:40