Galatasaray - Adana Demirspor maçında dikkat çeken anlar! Sarı kırmızılı taraftarlar ve Yunus Akgün...

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 9. dakikasında deplasman ekibi, Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Bonservisi sarı kırmızılılarda olan ve kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen 21 yaşındaki oyuncu golün ardından sevinmedi. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 20:19 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022- 20:28