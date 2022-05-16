Galatasaray Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Kerem Aktürkoğlu konuştu. Aktürkoğlu, "Bu sezonun ardından pek bir anlam ifade etmedi ancak bu galibiyete mental olarak ihtiyacımız vardı. Gol sevincimi yapmadım çünkü çok yorgundum. Gerek duymadım." dedi.

Galatasaray Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Kerem Aktürkoğlu konuştu.



İŞTE KEREM'İN SÖZLERİ:



Bu sezonun ardından pek bir anlam ifade etmedi ancak bu galibiyete mental olarak ihtiyacımız vardı. Gol sevincimi yapmadım çünkü çok yorgundum. Gerek duymadım.



Bugün istediklerimi çok fazla yapamadığım için kendime kızdım da diyebilirim. Kendimi çok zorlayan, kendinden çok beklentisi olan bir insanım. İnşallah sakatlanmadan sezonu bitiririz. Seneye bakalım, hayırlısı.