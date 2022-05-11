GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin de gündemindeydi! Aslan'dan Halil Akbunar hamlesi

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Halil Akbunar için harekete geçti. Galatasaray Sportif Direktörü'nün, başarılı futbolcuyu yakın takibe aldığı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 06:40