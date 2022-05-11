Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim bekleniyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin de gündemindeydi! Aslan'dan Halil Akbunar hamlesi
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Halil Akbunar için harekete geçti. Galatasaray Sportif Direktörü'nün, başarılı futbolcuyu yakın takibe aldığı ifade edildi.
Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim bekleniyor.
Sportif direktör Pasquale Sensibile'nin yurt içi ve yurt dışında transfer çalışmaları devam ediyor.
Görüşmelerini sürdüren Fransız hocanın, küme düşmesi kesinleşen Göztepe'den Halil Akbunar'ı listesine aldığı bildirildi.