Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Galatasaray'ın Ahmed Sayed Zizo yarışı

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray'ın, Mısır ekiplerinden Zamalek forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmed Sayed Zizo için girişimde bulundukları iddia edildi. Yıldız futbolcunun babası, Türkiye'nin iki önemli kulübünden gelen teklifler transfer için kapılarını kapatmazken, kararın Zamalek'te olacağını aktardı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 06:40