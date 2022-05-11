Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve G.Saray, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına başladı.
Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve Galatasaray'ın Ahmed Sayed Zizo yarışı
Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray'ın, Mısır ekiplerinden Zamalek forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmed Sayed Zizo için girişimde bulundukları iddia edildi. Yıldız futbolcunun babası, Türkiye'nin iki önemli kulübünden gelen teklifler transfer için kapılarını kapatmazken, kararın Zamalek'te olacağını aktardı.
Siyah-beyaz ve sarıkırmızılı kulüpler için Mısır basınında önemli bir gelişmeye yer verildi.
Zamalek forması giyen Ahmed Sayed Zizo'nun babası konuya ilişkin konuştu.