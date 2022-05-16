Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman ve saat kaçta? (Galatasaray maçı canlı izle)

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 37. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 37. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Babel, Halil, Kerem, Gomis

Adana Demirspor: Muric, Samet, Semih, Alper, Deli, Gökhan, Belhanda, Bjarnason, Vargas, Yunus, Balotelli

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayacak Galatasaray - Adana Demirspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY İLE ADANA DEMİRSPOR 36. KEZ KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor, bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 18 galibiyet alırken; Adana Demirspor da 9 kez rakibini mağlup etti. 8 maç ise beraberlikle bitti. Galatasaray'ın attığı 56 gole, Adana Demirspor 29 golle karşılık verdi.