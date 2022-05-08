Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 36. haftasında dün Medipol Başakşehir'e konuk olan sarı-kırmızılı takım, Adana Demirspor mücadelesi öncesi ilk çalışmasını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başlayan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idmanda dar alanda top kapma ve pas çalışması üzerinde durdu. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan kaleci Inaki Pena takımla çalışmalara başlarken, Marcao ve Omar Elabdellaoui, tedavilerinin ardından kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı kendileri için özel hazırlanan program dahilinde çalıştı.

Yarını izinli geçirecek Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.