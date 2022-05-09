Süper Lig'de 0-0 biten Başakşehir maçının ardından "Bir sene daha buradayım" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in açıklamaları şaşkınlık yarattı.
GALATASARAY HABERLERİ: İstenmeyen adam Domenec Torrent!
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in maç sonu açıklamaları olay oldu. Geçtiğimiz hafta takıma idmanda veda eden İspanyol hocanın "1 sezon daha buradayım" şeklinde konuşması herkesi şaşkınlığa uğrattı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Çünkü İspanyol hocanın hafta içinde idmanda oyuncularına yaptığı konuşmada gözleri dolmuş ve "Yeni sezonda ben yokum" ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Burak Elmas'ın ise geçen hafta aldığı ayrılık kararında geri adım atmayacağı öğrenildi.