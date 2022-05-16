Ben 20 kişilik bir takım istiyorum. 3-4 kişi akademiden olsun istiyorum. Bu hafta son maçımızı yapacağız bu sezon için. Tüm takımlar gibi biz de tatil geçireceğiz. Bizim 4 Temmuz için Avusturya'da sezon önü planımız var. Ama ondan sonra tabii ki de yeni başkanın kararına saygı duyarız. Saygı duyarız yeni bir projeyle gelme isteklerine, normaldir. Ama mutlaka ki bizimle de konuşmak isteyeceklerdir. Bizim sadece 1 sene değil, 3 sene kalma isteğimiz var. Ben zaten bir süre İstanbul'da yaşamaya devam edeceğim çünkü şehre bayılıyorum. Galatasaray'da çalışamasam bile bir Galatasaray taraftarı olacağım" diye konuştu.