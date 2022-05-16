Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 3-2 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından basın toplantısı düzenledi.
Domenec Torrent Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrası geleceğiyle ilgili konuştu! "G.Saray'da çalışamasam bile..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Nef Stadyumu'nda ağırladığı Adana Demirspor'u Bafetimbi Gomis (2) ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İspanyol çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili de konuştu. (GS spor haberi)
Torrent, Adana Demirspor'un ilk yarıda bir tane pozisyon yakaladığını ve bunu hemen gole çevirdiğini belirterek, "Fakat gayet güzel bir maç çıkardık, ilk yarının sonucu 3-1 de olabilirdi. İkinci yarıda da ileride güzel bir şekilde baskı yapıyorduk, arkada da boşluk olduğu için onlar da uzun toplarla pozisyon yakalamaya çalıştılar, Balotelli önderliğinde. Birçok oyuncu içeride oynadı, Boey ve van Aanholt gibi. Çok daha büyük bir farkla kazanmayı hak ettik kesinlikle. Karşılaşmanın yüzde 80-85'inde maçı domine etmeyi başardık" diye konuştu.
"NEDEN BÖYLE ŞEYLER OLUYOR, NEDEN GELEN ANTRENÖR YAKILIYOR?"
"Arda Turan neden kadroda yer almadı?" sorusuna, "Arda'nın kondisyon olarak oynama durumu yoktu" yanıtını veren Torrent, başkan Burak Elmas'ın bugünkü açıklamalarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Ben gerçekten çok müteşekkirim, başkanımız Burak Elmas'a, beni buraya getirdiği için. İkimiz birlikte burada neler yapmak istediğimizi biliyorduk. Bugün basın toplantısında ne açıklamalar yaptığını izledim. Büyük bir gurur benim için onunla birlikte çalışmak. Ben gerçekten az da tanısam kendisini, çok büyük saygımı kazandı. Gerçekten Galatasaray'ı sevdiğini gösterdi. Çünkü birçok insan Galatasaray'ı sevdiğini iddia eder ama yaptıklarıyla gösteremez. O mükemmel bir şekilde anlattı.