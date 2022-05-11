Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Domenec Torrent ısrarla istedi

Son dakika Galatasaray haberleri: 11 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da gerçekleştirilecek seçime rağmen transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Oyuncu arayışları için yurt dışında bulunan sportif direktör Pasquale Sensibile, teknik direktör Domenec Torrent'in önerdiği ismi takıma kazandırmak için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 11:02