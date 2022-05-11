Bu sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor.
Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Domenec Torrent ısrarla istedi
Son dakika Galatasaray haberleri: 11 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da gerçekleştirilecek seçime rağmen transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Oyuncu arayışları için yurt dışında bulunan sportif direktör Pasquale Sensibile, teknik direktör Domenec Torrent'in önerdiği ismi takıma kazandırmak için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, Başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçime gitme kararı almıştı.
Galatasaray yönetimi, 11 Haziran tarihinde yapılacak olan seçime rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor.