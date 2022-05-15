Galatasaray'a sürpriz hoca adayı! Andre Breitenreiter...

Galatasaray'da seçim beklenirken İsviçre'den önemli bir iddia geldi. Son olarak İsviçre basını, Zürih'i şampiyonluğa taşıyan Andre Breitenreiter'in Galatasaray'ın listesinde olduğunu ileri sürdü. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 06:40