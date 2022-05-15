Galatasaray'ı gelecek sezon kim çalıştıracak, 11 Haziran'da yapılacak seçimin ardından belli olacak.
Galatasaray'a sürpriz hoca adayı! Andre Breitenreiter...
Galatasaray'da seçim beklenirken İsviçre'den önemli bir iddia geldi. Son olarak İsviçre basını, Zürih'i şampiyonluğa taşıyan Andre Breitenreiter'in Galatasaray'ın listesinde olduğunu ileri sürdü. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberi (GS spor haberi)
Galatasaray'da seçim beklenirken İsviçre'den önemli bir iddia geldi.
Ancak öncesinde hoca adaylarıyla ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.