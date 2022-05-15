Sezon başında başladığı kadro yapılanmasını tamamlayamadan görevinden ayrılmak zorunda kalan Fatih Terim, Galatasaray'da özlemle anılmaya devam ediyor.
Galatasaraylı oyuncuların Fatih Terim özlemi!
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı takımda futbolcular eski hocaları Fatih Terim'i unutamıyor. Galatasaraylı futbolcular farklı gazetelere röportaj verse de ortak nokta Fatih Terim oldu. Sarı-kırmızılı futbolcular, eski hocaları hakkında çarpıcı sözler söyledi. İşte Galatasaraylı futbolculardan flaş Terim sözleri...
Taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın başında büyük başarılara imza atan başarılı hocanın dönmesiyle ilgili her gün sosyal medyadan yüzlerce mesajlar paylaşıyor.
Bunun yanı sıra Galatasaraylı futbolcular da duydukları saygı ve hasreti kelimelere dökmeyi ihmal etmedi.